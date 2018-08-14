На южном побережье Болгарии разлился мазут из сто лет назад затонувшего парохода

До 650 тонн мазута могли вылиться из

давших течь из-за коррозии баках американского парохода «Мопанг», затонувшего в 1921

году в Созопольском заливе на юге черноморского побережья Болгарии. Как сообщило в

понедельник издание Минтранса страны «Морская администрация», на данный момент мазутное

пятно распространилось на 400 метров, отмечено также незначительное загрязнение пляжей, передает ТАСС.