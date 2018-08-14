«Евровидение» в Израиле могут отменить из-за отсутствия у страны денег на проведение конкурса

Сегодня Тель-Авив должен перечислить 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу.

Проведение самого знаменитого песенного конкурса под угрозой: такая ситуация сложилась из-за того, что власти Израиля пока так и не дали четкого ответа относительно финансирования. Первоначально оговоренный срок внесения залога уже истек, но был продлен до сегодняшнего дня в порядке исключения, пишет «Газета.ру». Если Европейский вещательный союз не получит денег до конца дня, право проведения конкурса перейдет Кипру, который занял второе место на последнем «Евровидении» в Лиссабоне.

Вокруг песенного конкурса возникло несколько скандалов сразу после того, как стало известно, что принимающей страной станет Израиль. Самый крупный разразился из-за заявления премьера страны Биньямина Нетаньяху. Политик пообещал, что «Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме, хотя статус города остается предметом споров.

Проведение «Евровидения» в Израиле стало возможным благодаря победе в Лиссабоне певицы Нетты Барзилай с песней «Toy».