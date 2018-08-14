В Пресненском суде Москвы начинается рассмотрение по существу дела экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. Полковника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

По версии следствия, Дмитрий Захарченко вместе с соучастником в 2014 году инициировал проверки ряда предприятий, тем самым вынудив их владельца дать им взятку в размере 800 тысяч долларов. Кроме того, полковник предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по делу о мошенничестве, чем воспрепятствовал осуществлению правосудия. Расследование еще по двум эпизодам получения взяток продолжается. Но внимание общественности к Захарченко привлекло не это дело, а суммы, которые были изъяты при обыске. Тогда в квартире его сестры обнаружили более 8 миллиардов рублей в разной валюте. Объяснить происхождение этих денег полковник не смог. Полгода назад Никулинский суд Москвы постановил обратить эти деньги, многочисленные квартиры и машины полковника в госсобственность. Общая сумма изъятого в несколько раз превышает стоимость всего, что конфисковали у госслужащих по аналогичным делам в предыдущие четыре года.

Дмитрий Захарченко не признает свою вину ни по одному из эпизодов. Ранее его защита оспорила в Верховном суде изъятие имущества полковника и его семьи в пользу государства