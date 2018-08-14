Мэрия Москвы предупредила организаторов акции «Марш матерей» о том, что акция не была согласована
Ее участники могут понести ответственность, говорят в столичном руководстве. Марш в поддержку фигурантов дела «Нового Величия» запланирован на среду. Ранее адвокат одной из арестованных, Анны Павликовой, Максим Пашков также призвал не проводить марш. В интервью «Эху Москвы» защитник пояснил, что опасается возможного негативного влияния на судьбу подзащитной.
Пашков пояснил, что если акция будет согласована с властями, то защита ее поддержит.
Призывы отказаться от акции вряд ли повлияют на решение о ее проведении, — сказала ранее «Эху Москвы» литературный критик и арткуратор, одна из организаторов «Марша матерей» Анна Наринская.
Участники акции хотят пройти с игрушками в руках от Новопушкинского сквера к зданию Верховной суда.
Комментарии2
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luger_max_otto 14 августа 2018 | 06:08
А как насчет Конституции и прав граждан? Собственно после такого мэрия подлежит разогнанию нахер.
curious69_ 14 августа 2018 | 06:12
Для кремлёвских идеальная семья -это когда дети отказываются от родителей ,а родители от детей по политическим причинам. Как в примере с ихтамнетами.