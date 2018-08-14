Мэрия Москвы предупредила организаторов акции «Марш матерей» о  том, что акция не была согласована

Ее участники могут понести ответственность, говорят в столичном руководстве. Марш в поддержку фигурантов дела «Нового Величия» запланирован на среду. Ранее адвокат одной из арестованных, Анны Павликовой, Максим Пашков также призвал не проводить марш. В интервью «Эху Москвы» защитник пояснил, что опасается возможного негативного влияния на судьбу подзащитной.

Пашков пояснил, что если акция будет согласована с властями, то защита ее поддержит.

Призывы отказаться от акции вряд ли повлияют на решение о ее проведении, — сказала ранее «Эху Москвы» литературный критик и арткуратор, одна из организаторов «Марша матерей» Анна Наринская.

Участники акции хотят пройти с игрушками в руках от Новопушкинского сквера к зданию Верховной суда.