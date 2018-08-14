Норвежскому министру пришлось уйти в отставку после отпуска в Иране

Глава министерства рыбного хозяйства Пер Сандберг нарушил правила безопасности. Он не сообщил канцелярии премьер-министра заранее, куда поедет. А, кроме того, взял с собой служебный телефон, где была, в том числе, переписка с коллегами из правительства, передает телеканал NRK. Теперь устройство проверяет норвежская полиция. Сообщалось, что министр решил поехать в отпуск в Иран, поскольку его подруга родом из этой страны. Ее также теперь проверяют правоохранительные органы.