Норвежскому министру пришлось уйти в отставку после отпуска в Иране
Глава министерства рыбного хозяйства Пер Сандберг нарушил правила безопасности. Он не сообщил канцелярии премьер-министра заранее, куда поедет. А, кроме того, взял с собой служебный телефон, где была, в том числе, переписка с коллегами из правительства, передает телеканал NRK. Теперь устройство проверяет норвежская полиция. Сообщалось, что министр решил поехать в отпуск в Иран, поскольку его подруга родом из этой страны. Ее также теперь проверяют правоохранительные органы.
Комментарии2
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ostapbey 14 августа 2018 | 05:33
В России с этим дело проще.
Премьер министр запросто добирается на родину жены на электричках.
Из Москввы до Твери..потом Бологое.. а там уже и рядом.
Рукой подать.
Даже..
koshkaedu 14 августа 2018 | 05:41
Вот он, норвежский расизм и исламофобия. И при этом ещё вякают на Израиль -
единственную великую державу в мире после США.