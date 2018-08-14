Поиски случайно запущенной в небе над Эстонией ракеты продлены до конца недели
В министерстве обороны республики не исключают, что она могла упасть в болото и увязнуть там. Неделю назад Силы обороны Эстонии предупредили, что базирующийся в стране самолет ВВС Испании по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса «воздух — воздух». У нее был активирован режим самоуничтожения, несмотря на это она упала на землю. Тогда же было установлено ее предполагаемое место падения.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
davi__koloradov 14 августа 2018 | 04:31
Может, умная ракета все же нашла путинского сокола.