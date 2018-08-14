Тарифы на ЖКХ в следующем году предлагается повышать в два этапа

Минэкономразвития сформулировало свои предложения об индексации коммунальных тарифов в связи с повышением НДС, пишет РБК. Чтобы предотвратить негативные последствия, с 1 января тарифы предлагается увеличить лишь частично. Индексация 1 июля, как, по данным РБК, считают в ведомстве, не должна превысить целевую инфляцию.