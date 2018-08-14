Тарифы на ЖКХ в следующем году предлагается повышать в два этапа
Минэкономразвития сформулировало свои предложения об индексации коммунальных тарифов в связи с повышением НДС, пишет РБК. Чтобы предотвратить негативные последствия, с 1 января тарифы предлагается увеличить лишь частично. Индексация 1 июля, как, по данным РБК, считают в ведомстве, не должна превысить целевую инфляцию.
Комментарии4
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kochar 14 августа 2018 | 04:32
Интересно бы знать, растут ли тарифы ЖКХ в европейских странах и какие там тарифы .
Кто знает напишите.
i_one_off 14 августа 2018 | 04:37
Дои, Емеля, твоя неделя.
palmcoast___ 14 августа 2018 | 04:42
Когда нас в два этапа, это не беда. Бядее дело, когда в две тяги..
kp6ic 14 августа 2018 | 04:49
а путин жкх платит?