Следственный комитет России, по некоторым данным, закупает оборудование для взлома мессенджера Telegram
В прошлом месяце ведомство заплатило 5 млн. рублей за китайский комплекс, который способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в сервисах, передает ВВС. Система MagiCube может взламывать устройства с операционными системами iOS и Android. Два года назад в руководстве СКР признавали, что используют решения израильской компании Cellebrite для извлечения защищенной информации.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
r88w556xl4 14 августа 2018 | 04:12
Скоро детище наймитов Дурова сильно обесценится.
sergei_tn 14 августа 2018 | 04:52
r88w556xl4: Врагов ищешь, придурок :)
В зеркало смотрел?
drtomsky 14 августа 2018 | 04:21
Да попилили они эти пять миллионов. Неужели не ясно.
sergei_tn 14 августа 2018 | 04:34
Освоят деньги, увеличат штат, все при деле.
Ну не делом же заниматься в самом деле.
kochar 14 августа 2018 | 04:43
Если это закупается для ловли террористов - похвально.
А если для ловли подростков ненавидящих несправедливость ,то это дико.
В итоге получим посадки за репосты.