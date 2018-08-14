Адвокаты по делу «Нового величия» призывают отказаться от «несогласованных митингов и шествий» в поддержку подзащитных
Они полагают, что это принесет только вред. К тому же в результате проведения несогласованной акции могут быть задержания, и, как следствие, штрафы, сказали несколько защитников «Эху». Ранее группа деятелей культуры, журналистов, общественных активистов объявила о проведении т.н. «Марша матерей» в среду в поддержку арестованных по делу «Нового величия». В мэрии Москвы предупредили, что акция несогласованна и попросили отказаться от ее проведения.
Комментарии1
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shalunok 14 августа 2018 | 04:42
Сколько можно терпеть это лицемерно-ханжеское "несогласованная" демонстрация?
Давно пора называть вещи своими именами: [антиконституционно] НЕРАЗРЕШЕННАЯ.