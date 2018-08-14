Мосгорсуд должен сегодня приступить к рассмотрению по существу дела полковника МВД Дмитрия Захарченко

Бывшего высокопоставленного сотрудника антикоррупционного главка ведомства обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. Сегодня прокурор должен огласить обвинительное заключение, подсудимый выскажет свое отношение к нему, после чего суд определит порядок исследования доказательств. Захарченко вины не признает. Он находится под стражей почти два года. Ранее сообщалось, что в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд. рублей.