Четверо из 10 россиян, которые пострадали из-за аварии вертолета на Памире, находятся в тяжелом состоянии

Как заверяют в российском посольстве в Таджикистане, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В результате авиапроисшествия в горах погибли три российских альпиниста и два члена экипажа вертолета Ми-8, передает «Интерфакс». По предварительным данным, причиной жесткой посадки стали сложные погодные условия.