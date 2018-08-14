Четверо из 10 россиян, которые пострадали из-за аварии вертолета на Памире, находятся в тяжелом состоянии
Как заверяют в российском посольстве в Таджикистане, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В результате авиапроисшествия в горах погибли три российских альпиниста и два члена экипажа вертолета Ми-8, передает «Интерфакс». По предварительным данным, причиной жесткой посадки стали сложные погодные условия.
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