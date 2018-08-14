Европейский университет возобновит свою работу в здании в историческом центре Петербурга

В минувшую пятницу вуз получил образовательную лицензию. Как сказали в ректорате агентству ТАСС, предложение городских властей о земле в Красногвардейском районе города для нового здания университет пока не рассматривал. В конце 2016 года вуз получил от комитета имущественных отношений уведомление о расторжении договора аренды дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Летом прошлого года университет добровольно сдал лицензию в Рособрнадзор после судебных разбирательств с этим ведомством.