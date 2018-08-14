Ответственность за сгоревшую в Кондопоге церковь несут местный музей и приход, уверены в Министерстве культуры

Успенская церковь, как говорят в ведомстве, уничтожена на 95%, но существует возможность ее воссоздания. Специалисты к пятнице должны определить стоимость работ. Сказали ТАСС в правительстве Карелии. Церковь находилась в совместном безвозмездном пользовании прихода РПЦ и краевого музея. Сообщается, что уникальный памятник деревянного зодчества сгорел в результате поджога. По этом делу был задержан 15-летний подросток.