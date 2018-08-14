Следствие в Армении не соглашается с решением суда об освобождении экс-президента Роберта Кочаряна

В правоохранительных органах республики надеются, что генпрокуратура подаст жалобу на постановление Апелляционного суда Еревана, передает ТАСС. Инстанция решила освободить Кочаряна, так как по закону как бывший президент он обладает неприкосновенностью. Его обвиняют в насильственном свержении конституционного строя. Это связано с подавлением акций оппозиции 10 лет назад.