Соединенные штаты хотят разместить новые элементы противоракетной обороны в Европе

Пентагону поручено изучить такие варианты. Об этом говорится в новом бюджете военного ведомства, который подписал президент США Дональд Трамп. Россию в документе обвиняют в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС. Новые элементы ПРО должны появиться в Европе, чтобы убедить Москву вернуться к соблюдению договора, отмечается в бюджете. Это также призвано защитить США и силы НАТО от российских ракетных систем наземного базирования. Еще 4 года назад Вашингтон предупредил, что Москва разрабатывает ракету радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Российская сторона настаивала, что она полностью отвечает требованиям договора.