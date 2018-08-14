Соединенные штаты хотят разместить новые элементы противоракетной обороны в Европе
Пентагону поручено изучить такие варианты. Об этом говорится в новом бюджете военного ведомства, который подписал президент США Дональд Трамп. Россию в документе обвиняют в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС. Новые элементы ПРО должны появиться в Европе, чтобы убедить Москву вернуться к соблюдению договора, отмечается в бюджете. Это также призвано защитить США и силы НАТО от российских ракетных систем наземного базирования. Еще 4 года назад Вашингтон предупредил, что Москва разрабатывает ракету радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Российская сторона настаивала, что она полностью отвечает требованиям договора.
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