Правозащитников впервые оштрафовали в России за отсутствие маркировки «иностранный агент» в Фейсбуке
Организация «Человек и Закон» из Марий Эл должна будет выплатить по решению суда 300 тыс. руб. Ее представители объясняли в суде, что маркировка была размещена на странице в Фейсбуке, но исчезла из настроек. В дальнейшем этот сбой был исправлен, рассказали в фонде «Общественный вердикт». Тем не менее, судья Йошкар-Олинского городского суда Людмила Иванова удовлетворила требования Роскомнадзора.
Комментарии1
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com30 14 августа 2018 | 03:16
//Людмила Иванова удовлетворила требования Роскомнадзора.//
Еще бы не удовлетворила, ей за такое удовольствие деньги платят, для того и поставлена, а не суды вершить.