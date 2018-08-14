Правозащитников впервые оштрафовали в России за отсутствие маркировки «иностранный агент» в Фейсбуке

Организация «Человек и Закон» из Марий Эл должна будет выплатить по решению суда 300 тыс. руб. Ее представители объясняли в суде, что маркировка была размещена на странице в Фейсбуке, но исчезла из настроек. В дальнейшем этот сбой был исправлен, рассказали в фонде «Общественный вердикт». Тем не менее, судья Йошкар-Олинского городского суда Людмила Иванова удовлетворила требования Роскомнадзора.