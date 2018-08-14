Американская администрация должна в ближайшие три месяца представить список лиц, связанных с «разведкой России»
Все эти люди могут попасть под санкции, говорится в оборонном бюджете США, который подписал президент Дональд Трамп. Новые меры предусмотрены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции». В Вашингтоне говорят о необходимости противостоять действиям России против Штатов в киберпространстве. Под «связью с разведкой» понимается любое взаимодействие или действия от лица разведсообщества и ОПК России, а также финансовые операции с ними.
Комментарии1
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com30 14 августа 2018 | 03:12
Правильное решение, давно пора составить картотеку полезных идиотов, коррупционеров и продажных политиков, притом не только в США но и ЕС.
Вот только 3-х месяцев может не хватить, сосущих сиську кремля до хрена и больше, там кроме явных агентов, постоянных клиентов, есть и разовые любители кремлю Родину продать, значит нужна сложная классификация.
Проще у кремля сразу купить готовую базу.))