Военная прокуратура в Румынии расследует действия жандармерии на недавних акциях протеста

Ведомство уже получило около 30 заявлений пострадавших от действий полиции. На прошлой неделе по стране прокатились антиправительственные демонстрации. В Бухаресте на улицы вышли несколько десятков тысяч человек, произошли столкновения с жандармерией, которая применила водометы и слезоточивый газ, свыше 400 человек обратились за медицинской помощью. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил поведение полицейских. Жандармерия настаивает, что это было ответом на действия протестующих, которые бросали камни и бутылки.