Арестованная по делу «Нового величия» Анна Павликова не нуждается в специализированном лечении

, утверждают в тюремном ведомстве. В ответе, который получил Совет по правам человека при президенте России, говорится, что состояние здоровья Павликовой оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, она находится под постоянным наблюдением медицинских работников, получает лечение. На прошлой неделе суд продлил ей срок ареста до середины сентября. В СПЧ считают, что инстанция могла ограничиться домашним арестом.