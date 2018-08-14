Глава РСПП просит правительство отказаться от изъятия дополнительных доходов у компаний-экспортеров

Александр Шохин уверен, что это грозит негативными последствиями для развития наиболее конкурентоспособных предприятий и достижения стратегических целей национальной экономики. В письме, текст которого оказался в распоряжении «Интерфакса», говорится, что РСПП готово представить альтернативные расчеты реального уровня фискальной нагрузки на 14 компаний-экспортеров, о которых говорили в правительстве. Вопрос об изъятии у них сверхдоходов, как сообщалось, поставил помощник президента Андрей Белоусов.