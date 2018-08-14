Глава РСПП просит правительство отказаться от изъятия дополнительных доходов у компаний-экспортеров
Александр Шохин уверен, что это грозит негативными последствиями для развития наиболее конкурентоспособных предприятий и достижения стратегических целей национальной экономики. В письме, текст которого оказался в распоряжении «Интерфакса», говорится, что РСПП готово представить альтернативные расчеты реального уровня фискальной нагрузки на 14 компаний-экспортеров, о которых говорили в правительстве. Вопрос об изъятии у них сверхдоходов, как сообщалось, поставил помощник президента Андрей Белоусов.
Комментарии1
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hammiak 14 августа 2018 | 02:34
а почему он против? непорядок! пора поднапрячься малахову и снять счастливых промышленников, которые рады помочь Родине в трудную минуту всей своей прибылью! и бабки счастливые на заднем фоне чтоб хлопали в ладошки от восторга как с пенсиями было!