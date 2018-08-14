Авиабилеты за границу могут подорожать с завтрашнего дня, предупреждают участники туристического рынка
Рост может составить 6,5% из-за ослабления курса рубля. Международная ассоциация воздушного транспорта пересчитывает валютный курс в ночь со вторника на среду, пояснили специалисты «Интерфаксу». Многое будет зависеть от направления, загруженности самолета, акций и распродаж, открытия новых рейсов и расписания на новый сезон.
Комментарии1
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monik_7 14 августа 2018 | 01:25
А в Крым подешевеют?