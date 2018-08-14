Более 80 детей отравились в оздоровительном лагере в Дагестане

В больницу доставлены также 3 сотрудника лагеря, говорят в республиканском Роспотребнадзоре. Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести. По предварительным данным, причиной отравления стал сальмонеллез. Работу лагеря приостановили, следователи сейчас проводят проверку по факту отравления.