Более 80 детей отравились в оздоровительном лагере в Дагестане
В больницу доставлены также 3 сотрудника лагеря, говорят в республиканском Роспотребнадзоре. Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести. По предварительным данным, причиной отравления стал сальмонеллез. Работу лагеря приостановили, следователи сейчас проводят проверку по факту отравления.
Комментарии2
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zapadnay 14 августа 2018 | 01:37
Вот они какие оздоровительные детские лагеря. Насмешка.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 14 августа 2018 | 01:52
zapadnay: Вы знаете, я не очень дагов-то люблю.....Они множатся, как тараканы...А то, что их детишки обосрались-так то не новость, а административка...