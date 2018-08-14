Рэпер Оксимирон призвал выйти на акцию в защиту осужденных за картинки во «ВКонтакте»
Музыкант также выступил в поддержку двух обвиняемых по подобным делам – барнаульцев Марии Мотузной и Даниила Маркина. В своем твиттере он написал, что по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих в совокупности были осуждены, в том числе, абсолютно случайные люди. Каждая такая история является трагедией для осужденного, и население в целом живет в страхе, потому что следующим осужденным может стать каждый, добавил Оксимирон.
Согласованный пикет «За свободный Интернет» в поддержку Мотузной и Маркина пройдет сегодня днем в Барнауле.
Комментарии1
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zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 14 августа 2018 | 01:45
Ну уж если он призвал-то да..... Офигенная новость.... А я сегодня шел , увидел двух котят, нашел сразу, кому нужны и пристроил. Полагаю моя новость лучше...