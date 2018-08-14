Водителя убитых в Центральноафриканской республике россиян поместили в тюрьму

Это было сделано из соображений безопасности, говорят в российском посольстве в Банги. Пока водитель проходит по делу как свидетель, передает РИА Новости. Источник агентства в дипмиссии добавил, что группа российских следователей еще не приехала в ЦАР. И дата приезда остается неизвестной. В то же время в Банги приехала группа российских журналистов, которые проведут расследование обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко, Александра Расторгуева. Сообщается, что работа съемочной группы будет согласована с МИД России и соответствующими госорганами ЦАР.