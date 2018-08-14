Более ста деятелей мировой культуры выступили в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова
Сегодня – 93-й день его бессрочной голодовки. Авторы обращения, которое опубликовала газета Le Monde, призывают официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться скорейшего освобождения осужденного. Сенцов сравнивается там с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими советскими диссидентами. Письмо подписали в том числе режиссер Жан-Люк Годар, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» британский режиссер Кен Лоуч, обладатель премии «Оскар» канадский режиссер Дэвид Кроненберг и министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 14 августа 2018 | 01:27
Нет,НЕТ!!! Плешивая тварь не отдает! И детей ему подавайте.....Русские , млять....
stalinator 14 августа 2018 | 01:47
Поименно списочек.....
Хотя, не надо. Ставили подпись под письмом не понимая ничего, где эта Россия, кто этот Сенцов..... Важно что сидит, а за что дело третье. Отпустите страдальца.