Книга воспоминаний бывшей советницы Дональда Трампа поступит сегодня в продажу

Мемуары вызвали скандал и недовольство Белого дома еще до официального выхода в свет.

В книге под названием «Выбита из колеи: Взгляд на Белый дом Трампа изнутри» американский лидер назван расистом и женоненавистником. Автор Омароса Маниголт утверждает, что президент США неадекватно и противоречиво себя ведет. А однажды и вовсе проглотил листок бумаги из своей записной книжки. Как пишет бывшая советница Трампа, он неоднократно проявлял расовую нетерпимость, употреблял оскорбительные слова по отношению к темнокожим, отмечает сайт «Русской службы Би-би-си». Омароса Маниголт уверяет, что ей предлагали крупную сумму денег за молчание о работе с американским президентом. Однако она отказалась. В свою очередь в Белом доме заявили о лживости слов автора книги, ее обвинения названы фальшивыми. Сомневаются в правдоподобности воспоминаний и ряд критиков, которые уже прочитали мемуары.

Советником Дональда Трампа Омароса Маниголт работала с января по декабрь прошлого года.