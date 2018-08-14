Министр рыбного хозяйства Норвегии ушёл в отставку из-за скандала, связанного с поездками в Иран и Китай

Пер Сандберг отдохнул в Иране в июле, в Китае — в мае, перед поездками он не сообщал о своих планах канцелярии премьер-министра, как этого требует закон. Сандберг брал с собой служебный смартфон. Между тем высокопоставленным норвежским чиновникам запрещено пользоваться рабочими телефонами в странах, с которыми Осло не имеет соглашений о сотрудничестве в области безопасности. 58-летний министр также подвергся критике из-за того, что в поездках его сопровождала 28-летняя подруга, уроженка Ирана. Норвежские власти считают, что Тегеран наравне с Пекином и Москвой активно пытается завладеть секретной информацией в области вооружённых сил и экономики Норвегии.