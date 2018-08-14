РСПП попросил Владимира Путина вступиться за бизнес в дискуссии об изъятии сверхдоходов
Предприниматели считают, что инициатива президентского помощника негативно отразится на финансовых рынках.
Российский союз промышленников и предпринимателей направил президенту письмо с изложением своих соображений по поводу идеи помощника главы государства Андрея Белоусова. Тот, напомним, предложил изымать в пользу государства сверхдоходы металлургических, химических и других компаний.
Как пишет РБК, РСПП просит президента поддержать позицию союза и дать понять, что инициатива Белоусова может привести к негативным последствиям для развития предприятий. Кроме того, РСПП просит привлечь к этой дискуссии представителей деловых кругов и сами фирмы, которых затрагивает предложение.
По оценке союза, идея президентского помощника приведет к утрате позиций этих компаний на международных рынках. Кроме того, бизнесмены напоминают, что правительство обещало не повышать налоги до 2024 года, за исключением запланированного роста НДС.
В общей сложности предложение Белоусова подразумевает изъятие больше 500 миллиардов рублей. В список компаний, у которых предложено забрать деньги, попали 14 предприятий, включая «Норникель», АЛРОСА, «Сибур» и другие.
Комментарии1
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nabluda_tel 14 августа 2018 | 00:12
наивные, типа помощник от себя излагает. Нет рынка в России, забудьте. Есть скрепы и борьба с внешним врагом.