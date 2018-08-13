Зенит 1:0 обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Мяч забил Александр Ерохин. Это произошло спустя несколько минут после того, как за вторую жёлтую карточку с поля был удалён полузащитник питерского клуба Далер Кузяев. «Зенит» одержал в чемпионате страны третью победу подряд и остаётся единственной командой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, которая не потеряла ни одного очка. В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, набрав девять очков, казанский «Рубин» с четырьмя очками идёт восьмым. В следующем туре6 «Зенит» в воскресенье принимает екатеринбургский «Урал», «Рубин» в субботу в гостях встретится с грозненским «Ахматом».

После сегодняшнего матча стало известно, что футболист «Зенита» Артём Дзюба не переходит в турецкий «Галатасарай», он сказал, что остаётся в петербургском клубе, передаёт РИА Новости.