Президент США регулярно пытается позвонить лидерам других стран без учёта разницы во времени
Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на бывшего сотрудника Совета нацбезопасности. Он, в частности рассказал, что Дональд Трамп не раз пытался связаться с премьером Японии Синдзо Абэ в полдень по Вашингтону, когда в Токио ночь. В пресс-службе Белого дома на это сказали, что президент звонит лидерам других стран, когда они об этом просят.
Комментарии9
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gordy 13 августа 2018 | 23:10
"Президент США регулярно пытается позвонить лидерам других стран без учёта разницы во времени"
Это объясняет, почему он не отвечает на ночные звонки из Кремля?
nowyyrusic 13 августа 2018 | 23:22
gordy: Просто Трамп считает, что все остальные должны подлаживаться под него, а не он под них.
Правильно считает.
Сегодня он занимает главную должность на Земле.
fresh_breeze 13 августа 2018 | 23:38
"Он, в частности рассказал, что Дональд Трамп не раз пытался связаться с премьером Японии Синдзо Абэ в полдень по Вашингтону, когда в Токио ночь."
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Ну дык, надо помнить, кто у кого на связи. )))
Если босс звонит прислуге — даже в ночное время — прислуга обязана вскакивать и отвечать на поставленные вопросы.
Потом, когда у босса начнётся ночь, он уляжется спать, сладко посапывая во сне.
А вот у прислуги в это время начнётся рабочий день, и не скажешь в своё оправдание: "мне босс спать не давал, не могу работать, валюсь с ног".
Тяжела участь псевдосуверенных.
У России с Америкой тоже большая разница во времени. Позволяет ли себе Донни подобные вольности в отношении Путина?
Как говорится, feel the difference.
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"В пресс-службе Белого дома на это сказали, что президент звонит лидерам других стран, когда они об этом просят."
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Так они его наверняка просят, когда у них день, а у него ночь. А он им перезванивает, когда у него день, на всё остальное он забил.
zurich_106 13 августа 2018 | 23:58
fresh_breeze: Путина прислугой назвал?
palmcoast___ 13 августа 2018 | 23:39
Трамп считает, и делает это правильно, что лидеры государств мира должны бдить круглосуточно., раз уж они удостоились чести быть избранными народом своих стран.
fedor57 13 августа 2018 | 23:41
Трамп действует по принципу "проблемы негров шерифа не ебут". Т.е. ему пофиг, что у них ночь.
palmcoast___ 13 августа 2018 | 23:42
У нас в США очень много частных бизнесов, где звонки принимаются 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
lapuh 13 августа 2018 | 23:52
Интересно, а зачем люди становились главами государств-дрыхнуть что-ли без задних ног? Должность предполагает работу в любое время дня и ночи.
lager23 14 августа 2018 | 00:14
— Володя, ты спишь?
— Нет, Дональд, для тебя я всегда бдю, бдил и буду бдить....
— Извини, я ошибся номером!