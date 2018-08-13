"Президент США регулярно пытается позвонить лидерам других стран без учёта разницы во времени"

Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на бывшего сотрудника Совета нацбезопасности. Он, в частности рассказал, что Дональд Трамп не раз пытался связаться с премьером Японии Синдзо Абэ в полдень по Вашингтону, когда в Токио ночь. В пресс-службе Белого дома на это сказали, что президент звонит лидерам других стран, когда они об этом просят.