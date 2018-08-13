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23:01, 13 августа 2018

Следственный комитет закупает в Китае технику для взлома Телеграма и Фейсбука

Как сообщает ВВС, в арсенале российских цифровых криминалистов появилось новое спецсредство – комплекс по извлечению данных из смартфонов и компьютеров от китайского производителя. В июле военное управление СК приобрело два чемодана с комплексом за 5 миллионов рублей. В технической документации к тендерам говорится, что комплекс способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в мессенджерах Телеграм, Скайп, Вайбер и других. Как отмечает ВВС, скорее всего речь идет об обычной переписке в Телеграме – считается, что сообщения из секретных чатов мессенджера не способна расшифровать ни одна спецслужба или компания в мире. Комплекс также может добывать данные из соцсетей, в том числе из Фейсбука и Твиттера.

Комментарии

18

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alladinov 13 августа 2018 | 23:07

«технику для взлома Телеграма»

Шо за буй?! На днях ведь уже сообщалось, что доблестные отечественные правоохранители уже взломали нах Телеграм. Зачем еще раз зламывать? Никак денег хотят попилить? Роисся, вперде!

viktorova 13 августа 2018 | 23:35

Именно этой техники и не хватало. Ну щас цифровую экономику прорвёт.

danko1 13 августа 2018 | 23:47

viktorova: Шпиономания похлеще, чем в 37 г. по абсурду и слежке.
Только пока не расстреливают и приговоры не тройками вносят.

archibald_dandy_esquire 13 августа 2018 | 23:36

alladinov: " На днях ведь уже сообщалось, что доблестные отечественные правоохранители уже взломали нах Телеграм "

раньше они взламывали мобильники с помощью молотка, зубила и такой-то матери (даже по телевизеру показывали, как вскрывали "чорный ящик" с разбившегося аэроплана), а теперь приобрели 2 чемодана китайских отвёрток разной конфигурации и будут закручивать гайки до упора, пока не сломают отвёртку

idruker 13 августа 2018 | 23:11

Квантовые компьютеры что ли? ню-ню! Дикари с ломом против математики.

navsegda 13 августа 2018 | 23:11

Это незаконно , без решения суда и санкции прокурора читать чужую переписку нельзя , но в этой стране традиционно закон что дышло , куда повернёшь туда и вышло

sparky 13 августа 2018 | 23:14

Декодировать историю...В смысле: сообщение было отпралено тогда-то, а ответное принято тогда-то.
Наверное тоже полезно, как и любая история.

vor_on 13 августа 2018 | 23:16

увы, господа, приходится закупать, ибо свои дуровы свалили

kara 13 августа 2018 | 23:18

а не проще программиста задержать и заставить ключи отдать?

nowyyrusic 13 августа 2018 | 23:26

kara: Проще, но он в США.
А ключи генерируются для каждого сеанса свои и автоматически.

sparky 13 августа 2018 | 23:28

kara: Метрические или дюймовые фракционные?

efilika 13 августа 2018 | 23:31

kara: проще жить по закону и без нарушений прав человека. Только сначала надо кэгебиста из кремля убрать и свору его

swap 13 августа 2018 | 23:43

а шо, существует такая техника или попил очередной?

klegg 13 августа 2018 | 23:44

они оказались еще умнее, чем роспотребнадзор

kaputvsemu 13 августа 2018 | 23:48

Во где хакеры окопались!
Жаждут новых полезных санкций.

lager23 13 августа 2018 | 23:59

Китайцы подсунули "сверхдержаве" троянского коня сделанного по американским чертежам, но на своих микросхемах.
Теперь Госдеп будет снимать информацию из СК РФ online, а " китайские партнёры" на следующий день.....

(комментарий скрыт)

fresh_breeze 14 августа 2018 | 00:13

"Как отмечает ВВС, скорее всего речь идет об обычной переписке в Телеграме – считается, что сообщения из секретных чатов мессенджера не способна расшифровать ни одна спецслужба или компания в мире. "
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Ну, нельзя расшифровать, то что ж... Остаётся одно: заблокировать его на фиг и всего делов. Дуров чё-то возомнил о себе, пора ему спуститься с небес на землю.

croat 14 августа 2018 | 00:16

Красные глаза пятиконечные за тобой следят и день и ночь...
эсесер форева

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