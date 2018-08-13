Жителя Курска приговорили к 3,5 годам колонии за публикацию аудиозаписей в соцсети ВКонтакте
Дмитрия Мещерякова признали виновным по статьям о публичных призывах к терроризму и экстремизму. Где и когда был вынесен приговор – неизвестно. В сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления СК говорится, что 2 года назад Мещеряков, когда ему еще не было 18 лет, опубликовал в соцсети ВКонтакте 3 аудиозаписи. Следователи решили, что с их помощью он побуждал вступать в ряды террористической организации «Исламское государство».
Комментарии8
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jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 23:05
Не зная сути этого дела, трудно судить...
Я о другом.
Думаю, мы рано или поздно придём к тому, что граждане России, которые утверждают, что "Крым это Украина", либо будут лишаться гражданства и высылаться из страны, либо получать законную "двушечку". И это - правильно...хе-хе.
Насчёт соц. сетей. Только идиоты там свергают Путю. Если чел глуп - пусть посидит, может быть поумнеет за время отсидки.
Ибо конспирация и ещё раз - конспирация.
Если же очченнь хотите Путю макнуть (виртуально) головой в дерьмо - вэлкам на "Эхо". Совершенно безопасно для Пути и макающего, все счастливы и довольны)))...
turrinn 13 августа 2018 | 23:09
jjuddgge_ddrredd:
/И это - правильно...хе-хе. /
знакомый голосок.
прислуживаться не устал, дружок?
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 23:13
turrinn: Прислуживает твоя мама, обслуживая клиентов на Ленинградке сегодня, что бы тебе, портянке пустоголовой, оплатить интернет...хе-хе.
Портянка, тебе не стыдно быть портянкой?))
vasilevich58 14 августа 2018 | 00:12
jjuddgge_ddrredd: Подстилка людоедов!
navsegda 13 августа 2018 | 23:13
jjuddgge_ddrredd: Проходили такое в сесесер , цензура , глушилки , посадки , не помогло , развалился как гнилой арбуз , единственное чего добьются , так это кратное увеличение числа эммигрантов , все кто покреативней сбегут
jjuddgge_ddrredd 14 августа 2018 | 00:11
navsegda: Россия не распадётся, это твои влажные мечты, бандерлог.
То, что СССР распался - оччеень хорошо. Распался во многом благодаря клоуны Горби. И за это ему спасибо. А мог бы и не распасться, если бы жёсткий и волевой чел оказался у Власти. Но это было НЕВОЗМОЖНО. Ибо КПСС прогнила насквозь.
Уровень жизни в Грузии и на Украине был ВЫШЕ, чем в России во времена СССР.
А сейчас уровень жизни в России намного ВЫШЕ, чем на Украине и в Грузии.
Почему? А потому, что СССР - распался. Аминь!
И спасибо Богу, что сделал Россию САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНОЙ В МИРЕ ПО ПОЛЕЗНЫМ ИСКОПАЕМЫМ. Так шта распад России не грозит.
А Украина вполне может распасться. Грузия уже треть территории потеряла, Украина - Крым и Донбасс. И это очченнь правильно))
viktorova 14 августа 2018 | 00:08
Вообще, это конечно, жесть - закрывать на несколько лет, даже за призывы.
Могли бы на первый раз дать штраф или условно. Понятно, же что 18 летний пацан не серьезно относится к таким призывам.
ed10075 14 августа 2018 | 00:10
Ещё одна искалеченная судьба.