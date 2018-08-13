Минобороны России объявило об уничтожении пяти беспилотников в Сирии
Они были запущены с территории подконтрольной боевиками в сторону авиабазы «Хмеймим», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Там отмечают, что никто не пострадал.
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Они были запущены с территории подконтрольной боевиками в сторону авиабазы «Хмеймим», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Там отмечают, что никто не пострадал.
Комментарии17
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navsegda 13 августа 2018 | 23:07
Мало пять , ещё пару лет назад блок посты и склады исламистов уничтожали пачками , по десятку в день , а то и по двадцать , что ни вылет - два блок поста и один склад как минимум
alladinov 13 августа 2018 | 23:14
Это сцуко наверняка те самые дроны, которые нашу Мадуру хотели в Венесуэле уконтрапупить нах. А теперь они в Сирию залетели, но не тут-то было - войска моего лучшего друга Мити Рогозина их сбили наконец (или на конец?). Так будет с каждым! Роисся, вперде!
shmi 13 августа 2018 | 23:22
Это как то уже даже не смешно.
Совсем одебилились. Несут пургу и даже по моему даже не понимают этого.
Мащу Захарову им в помощь. Она по пурге большой специалист.
pmasel 13 августа 2018 | 23:47
Я так понимаю, что наши вояки верховного за дебила держат. Ежу понятно, что никто не будет ничего запускать, когда вероятность поражения ЛА близка к 100%.
plank1957 13 августа 2018 | 23:07
Интересно, а откуда у ИГИЛ беспилотники?
navsegda 13 августа 2018 | 23:16
plank1957: на AliExpress можешь и себе заказать
plank1957 13 августа 2018 | 23:24
navsegda:
А, понял, а как с доставкой? Или самовывозом?
nowyyrusic 14 августа 2018 | 00:02
plank1957: С доставкой. Но они относиткельно дорогие. Несколько тысяч долларов при дальности в пару десятков километров.
А это самоделки, типа радиоуправляемых моделей кружков из дворцов пионеров.
mayk18_01 13 августа 2018 | 23:09
Так вроле ж уже 4ре раза всех победили? На 5ый заход пошли?
Это ж как так-в р- не строго охраняемой эшелонированой обороны Военной Базы-4режды побежденные боевики-5ть БПЛА запустили?
drgonish 13 августа 2018 | 23:36
mayk18_01:
Дык, а че ты удивляешься. Группу Вагнера тоже в Сирии всю разбомбили. А теперь они свободную Африку оккупируют.
viktorova 13 августа 2018 | 23:12
Минобороны с какими-то моделистами - конструкторами походу воюет. Никак не победют юных техников...
drgonish 13 августа 2018 | 23:42
viktorova:
Дык и Израиль сбивает беспилотники.
А вот какие поделки делают моделисты-конструкторы, с которыми воюют минобороны: https://clck.ru/E5W4E
viktorova 13 августа 2018 | 23:56
drgonish: фантазёр...
https://m.crimea.ria.ru/society/20180111/1113451465.html?rubric=society
neyexo 13 августа 2018 | 23:23
запретят радиоуправляемые модели, коптеры разные. Все ближе они к охраняемым телам.
Что интересно - в Америке бизнес запросил, чтобы государство зарегулировало коптеры - т.к. все хотят их использовать и им нужны правила. И они требуют правил от государства, редкий случай.
У нас будет все проще - все запретят, даже комнатные.
opponent70 13 августа 2018 | 23:36
Новость из той же серии, как трижды выведенные победившие всех в Сирии вояки.
lager23 13 августа 2018 | 23:46
Противостояние в Сирии входит в стадию "ВКС vs Сомоделкины", дойдёт ли дело до воздушных шаров с дистанционными отсекателями подвешенных артиллерийских мин пущенных по попутному ветру, вот в чём вопрос!
hz6691 13 августа 2018 | 23:57
Т.е. боевики находятся в нескольких км. от базы!