Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год в объеме $717 млрд
Ранее проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год размером в $717 млрд поддержал сенат США.
Американская пресса отмечала, что проект бюджета в частности включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России. В нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.
Комментарии8
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navsegda 13 августа 2018 | 22:42
Оборонный бюджет РФ в 2018 равен 46 млрд. $ , где-то в 15 раз меньше , остановлено строительство подводных лодок , авианосца , урезаны до нескольких штук планы покупки Су 57 , если вообще его примут на вооружение
alladinov 13 августа 2018 | 22:43
ТРАМПЧМО! РОИССЯ, ВПЕРДЕ!!!
r88w556xl4 13 августа 2018 | 22:49
приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35
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Купят у России превосходящие по характеристикам американские, а также более дешёвые и более экономичные в эксплуатации СУ-35. Про F-35 говорят, что это цель на мониторе, а не противник.
sbk 13 августа 2018 | 22:50
alladinov: Трамп не наш?
s011ma 13 августа 2018 | 22:50
navsegda: Видимо, придётся шапками закидывать...
lager23 13 августа 2018 | 22:44
размером в $717 млрд поддержал сенат США
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Военный бюджет РФ 46 млрд $...., и Путен дразнит из мультиками!
Что это, безумие?
petrovich_spb 13 августа 2018 | 22:45
Ну чо, "великие", догонять бум?
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 22:48
А почему нет главной новости из Америки - увольнение топ-руководителя ФБР? А-у, новостники!
Интересно, К. Орлова всё надеется на импичмент Трампа?...хе-хе.
Этот Стрзок - топ-офицер ФБР. Это он стоял у истоков фальшивого и непристойного "русского досье" на Трампа от Кристофера Стила, ПРОПЛАЧЕННОГО crooked Hillary и Дем. Партией, между прочим.
Этот Стрзок РАССЛЕДОВАЛ также преступления Клинтон Фаундейшн и спустил всё на тормозах. Хотя Клинтон Фаундейшн - коррупционная помойка.
Его сегодня УВОЛИЛИ, за ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Которые уже невозможно продолжать скрывать.
Несколько высших долж. лиц увролили в этом году из ФБР. А началось всё с Коми. У грязного копа Мюллера незавидное будущее. Ураниум 1 - это перспектива для Мюллера сесть самому в тюрьму.
Это удар по DEEP STATE.
В Америке ползучий гос. переворот против Трампа был устроен высшими сотрудниками (сеньорами) DOJ/FBI. Сейчас он захлебнулся и Трамп в НАСТУПЛЕНИИ перешёл. Заговорщики думали, чтоТрамп - идиот, а он их просто-напросто ПЕРЕИГРАЛ.
DOJ/FBI во времена правления шарлатана Барака Хуссейна Обамы превратились в логово воров и мошенников. Это не Я. Это так Трамп в одном из твитов написал несколько месяцев назад. Я просто подтверждаю, что Трамп - прав!
Агентам FBI дарили подарки, журналисты кормили агентов FBI в ресторанах, оплачивая утечки инфо ОБЕДАМИ, жёнам агентов - доллары на предвыборные кампании. У многих агенов ФБР жёны пытались (в основном безуспешно) избраться в депутаты, пардон, в сенаторы разных штатов. Ничего не напоминает?
Многие высшие чиновники из Мин. Юста и ФБР просто увольнениями не отделаются. Сядут. И как вишенка на торте - будут судить crooked Hillary, это воплощение американской коррупции...хе-хе....