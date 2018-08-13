Ранее проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год размером в $717 млрд поддержал сенат США.

Американская пресса отмечала, что проект бюджета в частности включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России. В нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.