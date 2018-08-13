Первый канал запускает шоу «Голос 60+", участниками которых станут пенсионеры
Об этом сообщает сайт Znak.com. Он отмечает, что шоу стартует в сентябре, когда продолжится обсуждение пенсионной реформы. После объявления о предстоящем повышении пенсионного возраста в России, чиновники на разных уровнях усиленно начали продвигать идею активного долголетия.
Комментарии7
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navsegda 13 августа 2018 | 22:34
Радостные пенсы от счастья поют , демонстрируя восхищение и нескрываемую радость от пенсионной реформы
danko1 13 августа 2018 | 22:43
navsegda: Даже зомбозрители с отвращением взирают на этих старых холуёв, выставляющих себя на посмешище.
archibald_dandy_esquire 13 августа 2018 | 22:44
navsegda:
да-да! пенсионеры будут рассказывать, что от предпринимателей отбою нет - и пенсионер сидит в кресле-качалке, лениво рассматривая кипу приглашений на работу и выбирая зарплату не ниже 2.000 долларов США в месяц, кроме того масса пенсионеров расскажет, как они собирают валежник (Слава Путину!) и зачем им какой-то газ?! также пенсионеры расскажут о том, как стать бизнесменами по совету Д.А.Медведеваи как успешно у них идут дела по склеиванию картонных коробок для сбора соловьиного помёта с дальнейшей продажей оного в элитные рестораны и кабаки
в общем, гуано-ТВ приложит все усилия по вешанию лапшы на уши
antiboh 13 августа 2018 | 22:50
а вот если кто,после "неповорота",инсультнётся аль инфарктнется?
jetsam 13 августа 2018 | 22:39
путен будет завсегдатаем?
jamba 13 августа 2018 | 22:43
*)))))))))))))))))))))))))))))))))) А канал "Россия-1" возобновляет шоу "Форт-Баярд - 70+")))))))
mathmovesu 13 августа 2018 | 22:44
расеяны, по-моему путин переназвал это шоу в "Голос 65+"...