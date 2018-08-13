Представители оппозиции на выборах мэра Москвы собираются опробовать новую тактику выражения протеста
Появилась идея агитировать избирателей за порчу бюллетеней, — пишет сайт Znak.com. Одним из сторонников такого варианта является муниципальный депутат Хорошевского района Любовь Якубовская. Она ведет активную работу по продвижению этого варианта в соцсетях. В интервью Znak.com Якубовская сказала, что идею поддержали дружественные муниципальные депутаты, а за неделю до выборов стоит ждать совместного заявления на этот счет ряда известных москвичей. Сайт отмечает, что за подобную агитацию может последовать наказание от Центризбиркома, однако оно грозит лишь в случае, если авторы идеи решат выпускать специальную агитационную продукцию или покупать рекламу в СМИ. Если они будут агитировать за порчу бюллетеней без дополнительных затрат – им ничего не грозит.
Комментарии2
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tuman13 13 августа 2018 | 22:42
Вот наша неполживая оппозиция в своей полной красе: Если не нам, так пусть все пропадает, чтобы никому. Таковы их заботы о России
kunst54 13 августа 2018 | 22:49
tuman13:
Поплачь в портянку, болезный, легче станет.