Российский союз промышленников и предпринимателей просит Путина вмешаться в дискуссию о возможном изъятии сверхдоходов
Об этом пишет РБК. Ранее помощник президента Андрей Белоусов в письме на имя президента предложил изъять 500 миллиардов рублей сверхдоходов у российских металлургических и химических компаний. Агентство Блумберг подсчитало, что после этого 11 богатейших российских бизнесменов за день потеряли 3 миллиарда долларов. Больше всех — владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние уменьшилось более чем на 830 миллионов долларов.
Комментарии4
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posta2006 13 августа 2018 | 22:36
Какие же уроды! Насколько не квалифицированы! Или просто вредители? Как терпит бизнес такую власть? Удивительно! Поистине, в стране рабская психология. Другого объяснения просто нет!
anemon 13 августа 2018 | 22:39
А кто вмешается в отъем моих "сниз" деходов?!
viktorova 13 августа 2018 | 22:42
В рспп идиоты работают? Как Путин может вмешаться в дискуссию между белоусовым и Путиным?
s011ma 13 августа 2018 | 22:48
Дискуссия - это, пожалуй, громко сказано.