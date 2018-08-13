Российский союз промышленников и предпринимателей просит Путина вмешаться в дискуссию о возможном изъятии сверхдоходов

Об этом пишет РБК. Ранее помощник президента Андрей Белоусов в письме на имя президента предложил изъять 500 миллиардов рублей сверхдоходов у российских металлургических и химических компаний. Агентство Блумберг подсчитало, что после этого 11 богатейших российских бизнесменов за день потеряли 3 миллиарда долларов. Больше всех — владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние уменьшилось более чем на 830 миллионов долларов.