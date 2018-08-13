Официальный курс доллара впервые с апреля 2016-го года превысил 68 рублей
Курс на завтра, установленный Банком России, составляет 68 рублей 22 копейки. Официальный курс евро на завтра – 77 рублей 65 копеек. Выше 77 рублей в последний раз он поднимался в апреле этого года. Официальный курс рубля снижается несколько дней подряд. Аналитики связывают это с подготовкой новых американских санкций в отношении Москвы и с финансовым кризисом в Турции, где резко дешевеет лира.
Комментарии5
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ura_123 13 августа 2018 | 22:11
Зато в бюджете будет гораздо больше рублей! Ещё больше санкций,хороших и разных!
Искандеры прямо заливаются хохотом)))
taglit 13 августа 2018 | 22:19
ura_123: именно поэтому на сайте Эха курса рубля не видно...
aallttoo 13 августа 2018 | 22:21
Клеветники и русофобы!!!!
Рубль не падает.
Это он растет!
Отрицательно...
vilingrad 13 августа 2018 | 22:36
Есть странная версия, озвученная на Свободе: не так страшны санкции, как под это дело желание путинцев обвалить рубль. Кремль вроде и не виноват, рублей в бюджете много, социалка при тех же выплатах в рупиях легчает... черт его знает, может Патрикккк чего соврет по этому поводу:)
gelont 13 августа 2018 | 22:38
Эрдоганка гадит . А еще другом назывался ... Наше благосостояние и экономический прорыв не дают спокойно спать мировой закулисе . Все делается с целью раздробления и захвата . Резко дешевеющая лира - вот источник мирового кризиса .