Авиабилеты за границу дорожают из-за падения курса рубля
Повышение цен должно произойти в ближайшую среду, — рассказал в эфире РБК коммерческий директор сервиса «Билетикс» Игорь Константинов.
Константинов отметил, что российские туристы уже отреагировали на изменение курса. За последние несколько дней объем продаж авиабилетов за рубеж вырос на 30%. При этом по внутрироссийским направлениям никаких скачков не наблюдается.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pergamsky Георгий Пичугин 13 августа 2018 | 22:16
Началось...Кого будем сажать: Набиуллину, Силуанова, Медведева или всю троицу?
patrikk_1 13 августа 2018 | 22:17
Авиабилеты за границу дорожают из-за падения курса рубля...
Ну почему! Ну почему это происходит! Верните Крым украинцам, чтобы билеты за границу не подорожали!
mathmovesu 13 августа 2018 | 22:29
patrikk_1: видишь-ли, патрикк, расея как была страна-лузер, так ею и останется, и ни возврат Крыма, ни вывод войск из Донбасса, ни невмешательство в американские выборы не помогут...
navsegda 13 августа 2018 | 22:37
patrikk_1: Экономические проблемы в России были ещё до аннексии Крыма , крымской историей их прикрыли
navsegda 13 августа 2018 | 22:17
Кто-то говорит что зарплату в рублях получает и рост доллара ему пофиг )
Подорожает всё , потому что все товары народного потребления в РФ либо импортные либо квази импортные - делаются из импортных комплектующих или на импортном оборудовании