Авиабилеты за границу дорожают из-за падения курса рубля...

Повышение цен должно произойти в ближайшую среду, — рассказал в эфире РБК коммерческий директор сервиса «Билетикс» Игорь Константинов.

Константинов отметил, что российские туристы уже отреагировали на изменение курса. За последние несколько дней объем продаж авиабилетов за рубеж вырос на 30%. При этом по внутрироссийским направлениям никаких скачков не наблюдается.