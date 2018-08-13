В России суд впервые выписал штраф за отсутствие маркировки «иностранный агент» на странице в Фейсбуке

Решение в отношении правозащитной организации «Человек и закон» вынесено в Йошкар-Оле. Штраф составил 300 тысяч рублей. Это решение будет обжаловано, — сказала «Эху» Елена Першакова – юрист фонда «Общественный вердикт», который представлял интересы правозащитной организации в суде.

Организация «Человек и закон» была внесена в список иностранных агентов в 2014-ом году. Спустя 2 года, ее оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что публикация в блоге одного из сотрудников организации не содержала маркировку «иностранный агент».