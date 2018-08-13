Рэпер Оксимирон призвал поддержать обвиняемую в экстремизме жительницу Барнаула Марию Мотузную

Музыкант, который обычно воздерживается от обсуждений общественно-политической ситуации, посвятил девушке большой пост в «Твиттере».

Оксимирон назвал «запредельным» уровень несправедливости ситуации, в которую попала Мария Мотузная. При этом музыкант отметил, что это далеко не первый случай, когда людей привлекают к ответственности за картинки или высказывания в социальных сетях. По мнению рэпера, статьи об экстремизме и оскорблении чувств верующих, по которым обвиняют Мотузную, противоречат здравому смыслу и становятся инструментом репрессий против населения.

В конце своего поста Оксимирон призвал подписчиков выйти на согласованный митинг, который пройдет в Барнауле 14 августа. Акция «За свободный интернет» призвана поддержать Мотузную и ее земляка Даниила Маркина, которого обвиняют по тем же статьям. Кроме того, исполнитель напомнил, что следующее судебное заседание по делу Мотузной пройдет 15 августа, и добавил, что его можно посетить.

По мнению самой Мотузной, причиной ее преследования стала ее общественная деятельность. Девушка часто публиковала в соцсетях анонсы оппозиционных митингов.