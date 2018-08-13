Рэпер Оксимирон призвал поддержать обвиняемую в экстремизме жительницу Барнаула Марию Мотузную
Музыкант, который обычно воздерживается от обсуждений общественно-политической ситуации, посвятил девушке большой пост в «Твиттере».
Оксимирон назвал «запредельным» уровень несправедливости ситуации, в которую попала Мария Мотузная. При этом музыкант отметил, что это далеко не первый случай, когда людей привлекают к ответственности за картинки или высказывания в социальных сетях. По мнению рэпера, статьи об экстремизме и оскорблении чувств верующих, по которым обвиняют Мотузную, противоречат здравому смыслу и становятся инструментом репрессий против населения.
В конце своего поста Оксимирон призвал подписчиков выйти на согласованный митинг, который пройдет в Барнауле 14 августа. Акция «За свободный интернет» призвана поддержать Мотузную и ее земляка Даниила Маркина, которого обвиняют по тем же статьям. Кроме того, исполнитель напомнил, что следующее судебное заседание по делу Мотузной пройдет 15 августа, и добавил, что его можно посетить.
По мнению самой Мотузной, причиной ее преследования стала ее общественная деятельность. Девушка часто публиковала в соцсетях анонсы оппозиционных митингов.
Комментарии4
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viktorova 13 августа 2018 | 22:12
Оксимирону - респект.
abuvgrobu 13 августа 2018 | 22:16
Рэпер Оксимирон призвал поддержать жительницу Барнаула Марию Мотузную
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А кто это такие репер оксимирон и мутозная ? Это как микроб с одного конца кучи дерьма о чем-то там призвал в отношение микроба из другой кучи дерьма, наваленой вообще незнамо кем и незнамо где..
edyunia 13 августа 2018 | 22:33
abuvgrobu: \\А кто это такие репер оксимирон и мутозная ?\\
А ты, чьих то будешь?
tuman13 13 августа 2018 | 22:36
Из русских рэперы, как из негров балалаечники. А строят из себя...