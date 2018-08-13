Мэрия Москвы призвала отменить акцию в поддержку фигуранток т.н. дела «Нового величия»
В департаменте региональной безопасности заявили, что это мероприятие не согласованное, и власти даже не получали заявок на проведение марша. Вслед за чиновниками о необходимости отменить акцию стали говорить адвокаты фигуранток дела. Так, защитник Анны Павликовой Ольга Карлова в интервью «Эху Москвы» сказала, что этот марш может обернуться неприятными последствиями.
Карлова подчеркнула, что это единая позиция защиты девушек, матери обвиняемых с ней согласны. Марш матерей был анонсирован накануне, акция должна состояться 15 августа. Участники намерены пройти от Новопушкинского сквера до Верховного суда с детскими игрушками в руках.
Призывы отменить акцию вряд ли повлияют на решение о ее проведении, — сказала «Эху Москвы» представитель организаторов, литературный критик Анна Наринская.
Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества. Арестованы 10 человек. За время нахождения под стражей, состояние здоровья двух фигуранток – 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик – по словам родственников серьезно ухудшилось. Правозащитники призвали отпустить девушек из СИЗО, однако суд продлил им срок содержания под стражей.
Комментарии14
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grishakras 13 августа 2018 | 22:14
Мэрия против . Мэрия , как безликий соглашатель! Но это они думают , что безликие . Нет , очень даже ликие .
zemljanka 13 августа 2018 | 22:20
"Власти" - нелюди?
lehich 13 августа 2018 | 22:23
Конституция РФ:
Часть 1 ст. 15: "Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации".
Статья 31: "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование."
kunst54 13 августа 2018 | 22:24
Не призывали бы, а просто разрешили - и не морочили бы голову и напускали бы на мирных людей госстраха.
agamasat 13 августа 2018 | 22:24
А почему бы и самой мэрии не потребовать отпустить детей из тюрьмы, прекратить следствие в отношении их, и возбудить уголовное дело против провокатора, организовавшего и вовлекшего детей в террористическую группировку?!
lehich 13 августа 2018 | 22:26
agamasat: Ну и юмор у Вас.
agamasat 13 августа 2018 | 22:31
lehich: это не юмор, это проверка работников мэрии на вшивость. А ведь не все догадываются, что они вшивы.
lehich 13 августа 2018 | 22:33
agamasat: Помирающего от тифа проверять на вшивость?
zztop1960 13 августа 2018 | 22:25
Портянки , а если ваших детей повяжут вот за такую подставу , вы будите аплодировать ?
lehich 13 августа 2018 | 22:28
zztop1960: А портянок это не торкает. У них лобные доли мозга атрофированы настолько, что схема "стимул - реакция - подкрепление" работает в режиме "высер - самолюбование - 11:80". Зефирный тест они не проходят.
eduard53 13 августа 2018 | 22:27
ИМХО, когда-то всей кремлядской (в т.ч. мэрской) звездобратии, к-ая доживёт до этого, придётся отвечать за своё нынешнее анти-конституционное требование к согражданам согласовывать с ней осуществление их конституционного права на мирные собрания-митинги-шествия. А то ведь уже до маразма дошло: чтоб мирно выразить возмущение и протест беспределу правящей вертухали, образно говоря - публично плюнуть ей в лицо, надо согласовать его (плевок) с ней ...
timwlad84 13 августа 2018 | 22:30
Ну да,интелегенции либеральная оппозиция желает устроить типа кровавого воскресенья явно напрашивалась на применение репрессий со стены властей.
На западе это решают просто.всегда собираются за и противники и между ними начинается драка и полиция их разнимает.
Так что народная демократия и общественный протест в действии.
И никаких притензий .
Полиция разнимает общественные движения имеющие разную точку зрения.
Охраняют только организованные шествия.
Так что протесты беспредела,будет по беспределу и протест против друго беспредельного протеста.
Текст господа женщины,не рискуете своим здоровьем поступая по беспределу.
Заказчики сами организуют вам бойню воды добился наибольшего канала.
Об этом сказали на студии 112 в Киеве когда спрашивали у господина Гозмана начнет втам протестных настроений в России.
lehich 13 августа 2018 | 22:35
timwlad84: Дедо, допивай последнюю, закусывай по-хорошему и на боковую. А с утра возьми учебники по "Русскому языку" для 4-7 классов и подучи грамматику с пунктуацией.
koshkairina 13 августа 2018 | 22:47
А у нас без согласования с мэриями и адвокатами уже нельзя по улицам ходить?