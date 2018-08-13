Мэрия Москвы призвала отменить акцию в поддержку фигуранток т.н. дела «Нового величия»

В департаменте региональной безопасности заявили, что это мероприятие не согласованное, и власти даже не получали заявок на проведение марша. Вслед за чиновниками о необходимости отменить акцию стали говорить адвокаты фигуранток дела. Так, защитник Анны Павликовой Ольга Карлова в интервью «Эху Москвы» сказала, что этот марш может обернуться неприятными последствиями.

Карлова подчеркнула, что это единая позиция защиты девушек, матери обвиняемых с ней согласны. Марш матерей был анонсирован накануне, акция должна состояться 15 августа. Участники намерены пройти от Новопушкинского сквера до Верховного суда с детскими игрушками в руках.

Призывы отменить акцию вряд ли повлияют на решение о ее проведении, — сказала «Эху Москвы» представитель организаторов, литературный критик Анна Наринская.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества. Арестованы 10 человек. За время нахождения под стражей, состояние здоровья двух фигуранток – 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик – по словам родственников серьезно ухудшилось. Правозащитники призвали отпустить девушек из СИЗО, однако суд продлил им срок содержания под стражей.