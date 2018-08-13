Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО им. Лавочкина по делу о хищении у Роскосмоса
Бабушкинский суд Москвы в понедельник повторно удовлетворил ходатайство следствия об аресте экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корр ТАСС из зала суда.
«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Лемешевского меру пресечения в виде содержания под стражей», — огласила постановление судья.
26 июля Бабушкинский суд арестовал Лемешевского до 19 сентября по делу о хищении более 330 млн рублей у госкорпорации «Роскосмос». Первое решение об аресте фигуранта было отменено из-за того, что в материалах дела было перепутано отчество обвиняемого.
Комментарии3
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alladinov 13 августа 2018 | 21:39
«по делу о хищении у Роскосмоса»
Чтооо??? Только арест? За то, что скоммуниздил денежку у моего лучшего друга Мити Рогозина? Да за такое его и расстрелять мало! Если он сопрет деньги, то что тогда будет воровать мой лучший друг Митя? т
malanoff 13 августа 2018 | 21:57
alladinov: Пусть сидят оба ,с разными отчествами , если только это люди не с Болотной.
vilingrad 13 августа 2018 | 22:32
И так- 17 раз:)