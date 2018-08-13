Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО им. Лавочкина по делу о хищении у Роскосмоса

Бабушкинский суд Москвы в понедельник повторно удовлетворил ходатайство следствия об аресте экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корр ТАСС из зала суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Лемешевского меру пресечения в виде содержания под стражей», — огласила постановление судья.

26 июля Бабушкинский суд арестовал Лемешевского до 19 сентября по делу о хищении более 330 млн рублей у госкорпорации «Роскосмос». Первое решение об аресте фигуранта было отменено из-за того, что в материалах дела было перепутано отчество обвиняемого.