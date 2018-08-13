В Испании самолет совершил экстренную посадку из-за ухудшения самочувствия пассажирки, перевозившей кокаин
Лайнер направлялся из Доминиканской республики в Милан. Экипаж запросил экстренную посадку для оказания помощи 23-летней девушке. После приземления пассажирку доставили в больницу, там выяснилось, что перед полетом она проглотила более 50 пакетов кокаина весом около 15 граммов каждый. Вскоре после посадки самолет вылетел в пункт назначения.
Комментарии2
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andy66 13 августа 2018 | 21:39
российский МИД понес невосполнимую потерю?
seryj_wolk 13 августа 2018 | 21:45
andy66: Рфские мидаки так людей не мучают. У них в руках дипломатическая почта. За раз 400 кг перевозят, а не жалкие 0,75 кг. И никаких тебе таможенников и проблем.