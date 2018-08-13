В Испании самолет совершил экстренную посадку из-за ухудшения самочувствия пассажирки, перевозившей кокаин

Лайнер направлялся из Доминиканской республики в Милан. Экипаж запросил экстренную посадку для оказания помощи 23-летней девушке. После приземления пассажирку доставили в больницу, там выяснилось, что перед полетом она проглотила более 50 пакетов кокаина весом около 15 граммов каждый. Вскоре после посадки самолет вылетел в пункт назначения.