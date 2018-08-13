"Житель американского штата Юта на небольшом самолете врезался в собственный дом"

В здании в этот момент находились его жена и сын, они не пострадали. Сам пилот погиб. Как сообщает телекомпания Фокс Ньюс, накануне человека, который врезался в дом, задерживала полиция по подозрению в бытовом насилии, однако затем его выпустили под залог.