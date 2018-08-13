Житель американского штата Юта на небольшом самолете врезался в собственный дом
В здании в этот момент находились его жена и сын, они не пострадали. Сам пилот погиб. Как сообщает телекомпания Фокс Ньюс, накануне человека, который врезался в дом, задерживала полиция по подозрению в бытовом насилии, однако затем его выпустили под залог.
Комментарии3
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nowyyrusic 13 августа 2018 | 21:43
Коренные отличия между Россией и США.
В России у бытовых насильников нет самолетов.
Порубил бы жену топором и дело с концом.
Или врезал бы табуреткой по голове.
viktorova 13 августа 2018 | 21:44
повторил подвиг якутских почтальонов...
Слава богу семья не пострадала.
fresh_breeze 13 августа 2018 | 21:50
"Житель американского штата Юта на небольшом самолете врезался в собственный дом"
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"Макс, выше давай!!!"