В Оренбурге зафиксировали превышение сероводорода в 25 раз
Жалобы от местных жителей стали поступать еще в воскресенье вечером. Как пишет агентство Интерфакс, источником резкого запаха стали очистные сооружения. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в городе фиксируют не впервые. На прошлой неделе было отмечено превышение нормы в десять раз.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nowyyrusic 13 августа 2018 | 21:45
Нежные какие жители.
Газком им пахнет.
А ведь это их продукты жизни и деятельности.
antiboh 13 августа 2018 | 21:51
nowyyrusic: И за них надо платить.Налог срочно!
taglit 13 августа 2018 | 21:57
antiboh: я понимаю, что в Москве бздят, но в Оренбурге?...
roma_stolnyy 13 августа 2018 | 22:23
Доллар пошёл в гору - на местах немного прибздели.