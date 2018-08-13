В Оренбурге зафиксировали превышение сероводорода в 25 раз

Жалобы от местных жителей стали поступать еще в воскресенье вечером. Как пишет агентство Интерфакс, источником резкого запаха стали очистные сооружения. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в городе фиксируют не впервые. На прошлой неделе было отмечено превышение нормы в десять раз.