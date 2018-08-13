"Столичная мэрия призвала отменить Марш матерей"

Эта акция в поддержку обвиняемых по т.н. делу «Нового величия». Глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников подчеркнул, что мероприятие не согласовано с властями. Вслед за ним отказаться от акции призвали адвокаты Анны Павликовой и Марии Дубовик, которые проходят по делу «Нового величия». Защитники заявили, что не согласованное мероприятие может обернуться целым рядом проблем и не исключили, что подобная акция навредит обвиняемым. Организаторы марша, среди которых телеведущая Татьяна Лазарева и актриса Яна Троянова, пока не делали каких-либо заявлений о возможной отмене акции. Они собираются провести марш 15 августа в семь часов вечера.