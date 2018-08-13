Столичная мэрия призвала отменить Марш матерей
Эта акция в поддержку обвиняемых по т.н. делу «Нового величия». Глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников подчеркнул, что мероприятие не согласовано с властями. Вслед за ним отказаться от акции призвали адвокаты Анны Павликовой и Марии Дубовик, которые проходят по делу «Нового величия». Защитники заявили, что не согласованное мероприятие может обернуться целым рядом проблем и не исключили, что подобная акция навредит обвиняемым. Организаторы марша, среди которых телеведущая Татьяна Лазарева и актриса Яна Троянова, пока не делали каких-либо заявлений о возможной отмене акции. Они собираются провести марш 15 августа в семь часов вечера.
Комментарии8
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viktorova 13 августа 2018 | 21:40
Неужели женщин будут лупить дубинками? Я понимаю, что Путин может отдать такой приказ, но все же...
archibald_dandy_esquire 13 августа 2018 | 21:54
viktorova: " Неужели женщин будут лупить дубинками? "
разве этого ещё не было? на всех маршах протеста и девчонок и женщин герои-наци-ГВАРДЕЙЦЫ вполне лупят и дубинами и по асфальту волокут в автозаки.
(рос)нацГВАРДИЯ для того и создана, чтобы избивать и калечить население невзирая на гендерность и возраст
alladinov 13 августа 2018 | 22:08
«не согласованное мероприятие может обернуться целым рядом проблем и не исключили, что подобная акция навредит обвиняемым»
Чтаааа???? Если наши доблестные судейские собираются судить по закону (ну, это я так ужасно смешно шучу), то как какие-то марши протеста могут повлиять на решение суда? Объясните, плз.
rvs_68 13 августа 2018 | 22:23
archibald_dandy_esquire: "(рос)нацГВАРДИЯ для того и создана, чтобы избивать и калечить население невзирая на гендерность и возраст"
Но.
Никто никогда не знает, какая очередная "соломина переломит хребет верблюду"...
;-!
mamiluk 13 августа 2018 | 21:40
"Столичная мэрия призвала отменить Марш матерей"
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Следующим шагом мэрии- станет отмена самих матерей...
taglit 13 августа 2018 | 21:54
mamiluk: ватники не могут отменить марш, а вот, если миллион ватников выйдет поддержать этот марш, то получится марш "Матерей анти-ватников"!
ramus 13 августа 2018 | 21:46
Мерию в отставку!
abuvgrobu 13 августа 2018 | 22:21
Они ведь тренировались поджигать и убивать, специально за город выезжали - как признавался один из адвокатов обвиняемых на Дожде, комментируя обвинение. Таких нужно за решёткой держать, какими бы овечками они не прикидывались