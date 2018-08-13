Замглавы «Молодой гвардии» Единой России в Волгограде задержали после ДТП с четырьмя погибшими
Об этом сообщает Лента.ру. Авария произошла в конце прошлой недели. По предварительным данным, 22-летний Ренат Булатов во время обгона врезался в автомобиль на встречной полосе. Среди погибших – двое детей, девочки 5 и 7 лет.
Комментарии8
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hangman19 13 августа 2018 | 21:34
Бараны, когда же вы очнетесь от кисельного помета?
cobakevich 13 августа 2018 | 21:35
Наверное мальчик на бронированном мерсе передвигался, раз всех всмятку ...
Следите за руками - этот убийца через неделю станет нвиновным.
aallttoo 13 августа 2018 | 21:41
Шестисотый мерин въезжает сзади в асфальтовый каток. Из машины вылезает амбал и начинает звонить по мобиле своему гаишнику.
Через некоторое время останавливается милецейская тачка, из нее выходит
гаишник, подходит к водителю катка, отводит его в сторону и задушевно
шепчет:
- Ну, рассказывай. Как обгонял... Как подрезал...
навеяло
black_velvet 13 августа 2018 | 22:04
aallttoo: Навеяло? Анекдот так уместен в топике, да, четыре погибших, среди которых двое деток
viktorova 13 августа 2018 | 21:49
Слуцкий - достойный пример для подражания для таких молодых людей-молодогвардейцев. И на Слуцком, в том числе, лежит ответственность за смерть погибших в этой автокатастрофе.
ki000999 13 августа 2018 | 21:54
Героя России дадут за это втихаря?
nowyyrusic 13 августа 2018 | 22:09
ki000999: Героя не дадут, получит условно года полтора-два.
polikarpich 13 августа 2018 | 21:57
А вот дальше, скорее всего, будем посмотреть чудеса путирашкинской юриспруденции и судопроизводства.