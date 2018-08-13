Футболист Давид Сильва объявил о завершении карьеры в сборной Испании

32-летний полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» сказал, что это взвешенное решение. В составе национальной команды Сильва стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. На прошлой неделе карьеру в сборной завершил центральный защитник Жерар Пике. А сразу после вылета с чемпионата мира по футболу нынешнего года, о завершении международной карьеры объявил Андрес Иньеста.