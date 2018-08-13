Ученые Томского политехнического университета собираются запустить проект по созданию роботизированных пчел
Для создании первой партии потребуется около 100 миллионов рублей, — сообщает агентство ТАСС. Идут поиски инвесторов. Планируется, что пчелы-роботы будут опылять клубнику и другие выращиваемые в теплицах растения
Комментарии2
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aallttoo 13 августа 2018 | 21:10
Дай мне миллион! У тебя их много, миллиончиков! Дай один миллиончик! У него много миллионов, а у меня ничего. Я прошу у него миллион. Вот уже полчаса я иду за ним. Мне нужен миллион! Товарищ Корейко!
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Навеяло
nigilist1977 13 августа 2018 | 21:12
И чего только не приснится в думах о том, как растранжирить, отмыть государственные денежки! Летающие и падающие почтальоны, теперь вот - роботизированные пчёлы. Можно в принципе роботизировать Думу и Совфед. Всё равно, кто на кнопки наживает и кивает: жирный, безымянный депутат или робот.